Eestlane valiti hindama esmaabiõpet kõikjal maailmas

Punane Rist tegeleb esmaabiga 192 riigis, õpet hindama hakkab 16 inimest maailma eri paigust. «Arvestame iga piirkonna vajadusi ja võimalusi, kuid püüdleme suurema harmoonia poole: et esmaabiõpetajad jagaksid kõikjal sarnaseid juhiseid. Oluline on, et koolitus motiveeriks inimesi esmaabi andma ja peletaks sellega seotud hirmud,» rääkis Dubov, kes lisaks koolituste sisu hindamisele paberil hakkab eri riikides neid vaatlemas käima ja vajadusel annab sisendi, kuidas ning mida paremaks muuta.

Koroonaviirus on jälje jätnud ka esmaabiõppele ja tõstatanud küsimuse, kuidas viirusajal koolitusi korraldada. Kui elupäästvate oskuste õpet üldse ei toimu, võivad sel olla tõsised tagajärjed. «Peame olema valmis osutama esmaabi kõikvõimalikes olukordades. Kiirabikutsetel näen tihti, et inimestel sündmuskohas jääb puudu teadmistest ja oskustest. Samas olen saanud kinnitust, et teen esmaabi õpetades õiget asja: olen korduvalt näinud, et esmaabikoolituse läbinu on andnud elupäästvat abi lapsele, abistanud liiklusõnnetuses,» rääkis Dubov, kes töötab Tallinna Kiirabis õde-brigaadijuhina ja on Eesti Punase Risti esmaabiõpetaja.