UURING ⟩ Pandeemia mõjutab eri vanuses inimeste alkoholitarbimist

New Yorgi ülikooli rahvatervise kooli teadurid küsitlesid 2020. a märtsis-aprillis Facebooki vahendusel 5850 eri vanuses täiskasvanud isikut, selgitamaks, kuidas on Covid-19 pandeemia ajal muutunud nende alkoholitarbimine ja kas neil on kujunenud vaimse tervise häireid, kirjutab Eesti Arst.