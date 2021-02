Professor Peep Talving: huvipuudus koroonavaktsiini vastu on haiglas igas töötajate grupis

Regionaalhaigla juhatuse liige-ülemarst professor Peep Talving sõnas, et nende haiglas oli esmaspäevase seisuga Covid-19 vaktsiini esimese doosi saanud umbes 2800 inimest ning kuskil 1500 ka juba teise doosi.

Professori sõnul vaktsineeritakse kõiki töötajaid. «Jätkuvalt on avatud kolm vaktsineerimiskabinetti, kuhu töötajad saavad end vabalt soovitud ajal kirja panna. Oleme väljas vaktsineerimisel ka mobiilse üksusega.»

Ülemarst lisas, et vaktsineeritud töötajate tunnustamiseks, tagatakse neile haigestumise korral ka esimese haiguspäeva hüvitamine. «Loodame, et enamus töötajaist siiski lasevad end vaktsineerida. Huvipuudust on siiski igas töötajate grupis ja seda näitab ka meie kogemus varasematest gripivaktsineerimistest. Regionaalhaigla on lisaks oma töötajatele vaktsineerinud ka teisi kiirabiasutusi, Ruhnu saarel elanikke ja statsionaarseid õendus-hooldusüksuse patsiente.»

Talving ütleb, et vaktsineerimine on vabatahtlik ja juba mitmed töötajad on vaktsiini saanud teise tööandja juures. «Vaktsineerimine on edasi lükatud töötajatel, kes plaanivad rasestuda või on juba lapseootel või on takistuseks muud tervislikud põhjused.»

ERR'le antud intervjuus ütles Narva haigla ülemarst Olev Sillandi, et nende haiglas ei ole vaktsineeritute arv kuigi suur. Selleks hetkeks oli seal vaktsiini saanud 670'st töötajast 217.