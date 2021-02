OLULINE TEADA ⟩ Mida peaks peale trenni sööma?

Oluline on, et trennijärgse söögi osas tehakse õige valik. Siin on viis asja, mida võiks peale füüsilist aktiivust süüa.

Piimavalk

2017. aastal avaldatud uuringust selgus, et üheksa grammi piimast saadava valgu kogus on piisav selleks, et keha saaks treeningust taastuda. Proteiinirikkad piimatooted on näiteks kreeka jogurt, ricotta juust, kodujuust ja keefir. Ühes tassis keefiris on juba üle üheksa grammi valku.

Munad

Samuti selgus 2017.aasta uuringust, et terve muna söömisel oli suurem mõju valgusünteesile kui ainult munavalge tarvitamisel. Munakollane sisaldab toitaineid, mis stimuleerivad muskleid tõhusalt.

Oomega-3 rasvhapped

Washingtoni Meditsiiniülikooli tehtud uuring näitas, et oomega-3 rasvhapete tarbimine peale trenni aitab noortel ja keskealistel inimestel kaasa lihaste kasvule.

Rasvased kalad(näiteks lõhe) on head oomega-3 rasvhapete allikad. On teadustöid, mis näitavad, et rasvase kala söömine aitab vähendada jõutrennist tulenevat lihasvalu.

Süsivesikud

Süsivesikute tarbimine peale trenni aitab kaasa glükogeeni(selle abil säilitatakse loomorganismides glükoosivarusid) ladestumisele. Häid süsivesikuid sisaldavad näiteks maguskartul, tera-ja puuviljad ning kinoa.

Vesi