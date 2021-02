TEADLASED ON RÄÄKINUD ⟩ Taimetoitlust ei saa pidada tervist soodustavaks harjumuseks

Mittetulunduslike elektroonsete teaduslike meediaväljaannete võrgustik The Conversation avaldas hiljuti Oxfordi ülikooli epidemioloogide kirjutise, milles kirjeldatakse viit põhjust, miks seniseid uurimusi taimetoitluse tervislikkusest ei saa tõenduspõhisteks pidada.

Kvaliteetseid uuringuid taimetoitluse tervisemõjude kohta on vähe

Kuigi taimetoitlaste arv kasvab kogu maailmas, moodustavad nad maakera rahvastikust tühise vähemuse. Et selgitada taimetoitluse tervisemõjusid, on vajalikud suure osalejate arvuga uuringud, kus on jälgitud uuritavate haigestumist erinevatesse haigustesse pikema aja vältel ja võrreldud andmeid segatoitlaste haigestumisega. Senistes sel teemal avaldatud uuringutes on jälgitud vaid mõne tuhande taimetoitlase haigestumist võrreldes traditsioonilist dieeti järgivate isikutega, kirjutab Eesti Arst.

Uuritavad taimsed dieedid on erineva koostisega

On uuringuid, kus osalejate dieeti kuuluvad värsked puu- ja aedviljad, rohkesti valku sisaldavad oad, pähklid, seemned ja tervislikud rasvad. Samas on avaldatud uuringuid, kus taimetoilase menüüsse kuuluvad pastad, tomatipasta ja margariin. Arusaadavalt on sellised erinevad dieedid erineva mõjuga ega anna selget ülevaadet taimetoitluse mõjust tervisele.

Toidulisandid ning vajalike mineraalide ja vitamiinidega rikastatud toiduained

Toidulisandeid ja rikastatud toiduaineid sisaldavate dieetide mõju tervisele on uuritud nii taimetoitu kui ka loomseid produkte sisaldavate dieetide korral. Sellised uuringud ei võimalda võrrelda taimetoitluse ja segatoitluse tervisemõjusid.

Uued taimsed toidud

Viimasel ajal on hakatud propageerima uute taimsete produktide kasutamist toiduks. Kuna neid on kasutatud veel väga lühikest aega, ei ole kindlaid andmeid, milline on nende väärtus toiduainena ja pikemaajaline mõju tervisele.

Erinevate dieetide individuaalne ja populatsioonipõhine mõju võib olla erinev

Enamikes dieetide mõju uuringutes on hinnatud dieetide mõju populatsioonile. Erinevad isikud võivad neid aga erinevalt taluda, sest arvesse tulevad individuaalsed eripärad, näiteks geneetilised tegurid ja eluviis. Seega ei saa erinevate tegurite mõju grupiuuringutes automaatselt kõikidele isikutele üle kanda.