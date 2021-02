Joseph Flavill ei tea pandeemiast midagi ja tal pole aimugi, et ka ta ise on juba koroonaviirust põdenud.

Möödunud kevadel jäi 19-aastane Joseph Flavill Suurbritannias auto alla ning langes koomasse. Praeguseks on noormees taas teadvusele tulnud, kuid pandeemiast ega sellest, et ka tema on vahepeal koroonaviirust põdenud, ei tea Joseph veel midagi.