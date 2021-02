Mammoloog-onkoloog naistele: emal, vanaemal või õdedel esinenud rinnavähi korral tuleb end aegsasti kontrollida

Kui sõeluuringu vanusegrupist aga välja jääda, siis on võimalus saatekirjata pöörduda suuremate haiglate rinna tervise kabinetti, kus ämmaemand laseb teha vajadusel mammograafia või rinna ultraheli uuringu. Samuti on võimalus minna erakliinikutes mammoloog-onkoloogi vastuvõtule, kes annab soovitused edasise kontrolli ning uuringute vajaduse kohta.

«Sagedamini on rindades healoomulised moodustised, nagu adenoomid (alla 30 aastastel) ja rinnatsüstid (pigem üle 40 aasta vanuses). Ka eritis rinnanibust ei tähenda enamusel juhul pahaloomulisust. Kui eritis on verine, siis tuleb kindlasti olla valvsam ja koheselt arsti poole pöörduda,» selgitas mammoloog.

Rinnavähi klassikalisel juhul on kindlad tunnused, aga mitte kõik korraga. Näiteks tihke ebamääraste piiridega tükk, vahel naha sissetõmme sellel kohal ning kui on nahapunetus ja laialdasem rinna turse, võib olla tegemist nii tavalise rinnapõletiku (sagedamini sünnitusjärgselt) kui ka väga tõsise rinnavähi juhtumiga, mida mammograafia uuringul ei pruugita aru saada. Viimasel juhul ei soovita dr Vahter jääda kuskile oma järjekorda ootama, vaid võimalikult kiiresti arsti poole pöörduda.

Qvalitas Arstikeskuse mammoloog-onkoloogi sõnul vajavad eraldi tähelepanu naised, kelle suguvõsas on esinenud rinna- või munasarja vähki, kuna see võib anda geneetilise eelsoodumuse. Sel juhul tuleb rinnakontrolli tulla 10 aastat varem, kui esines kellelgi suguvõsas antud vähiliik.

Antud näite puhul on 99,99 protsendiline kindlus, et naine tulevikus ei haigestu rinna- ega munasarja vähki. Seega on hilisem kasvaja vaid pigem teoreetiline võimalus, kui võimalikud vähirakud on kusagile organismi enne kasvajaravi juba jõudnud.