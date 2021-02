Terapeut Kaire Talviste annab nõu, kuidas pandeemia ajal paarisuhet tugevana hoida

Gestaltpsühhoterapeudi Kaire Talviste sõnul on pandeemia mõju suhetele olnud ühest äärmusest teise, kuid kindel on see, et kriis on toonud esile inimeste loovuse, kuidas olla omavahel kontaktis. Ajastule iseloomulikult on siin suureks abiks ka tehnoloogia.

Olgu see siis tööalaselt või suhetes – rahalised pinged, hirm tuleviku ees, mure lähedaste ja enda tervise pärast, isoleeritus sõpradest ja perekonnast või muud viimase aasta jooksul kerkinud probleemid on puudutanud enamikku meist. Kogunenud pingetele vaatamata on siiski võimalik raskest olukorrast ka üheskoos võitjana välja tulla.

«Koroonakriisi mõju paaridele on olnud erinev. Näiteks sõudsid osad paarid esimese kriisi tulemusel abieluranda, kuna oli oht, et uue laine korral ei ole neil õigust piiriületuseks ja teineteisest ollakse sunniviisiliselt kuid eemal. On neid, kellel isolatsioonist hoolimata on õnnestunud leida enda kõrvale uus inimene ja tõmmata kriips alla vallalise staatusele. On ka neid, kelle suhe on läinud veel paremaks, kuna sülle langes hea võimalus veeta rohkem aega üheskoos: jalutada, kuulata muusikat, kulutada üksteise võidu külmkapi ust, kokata, liialdada veiniga ning jagada oma muljeid ekraani vahendusel lähikondsetega. Kahjuks peab siiski tõdema, et kõikide jaoks pole pilt olnud sarnaselt positiivne,» kirjeldab Talviste.

Appi tuleb loovus

Terapeudi sõnul tõi koroonakriis esile inimeste loovuse, kuidas olla kontaktis. «See aeg on peegeldanud hästi seda, kui väga vajame häid suhteid ja suhtlust. Oluline on leida kvaliteetaega teineteisele pühendumiseks, suhtlemiseks, murede ja rõõmude jagamiseks – ühised projektid, väljakutsed ja eesmärgid tulevad paarisuhtes alati kasuks,» juhib Talviste tähelepanu.

Huawei Eesti koolitusjuht Jekaterina Mishina toob välja võimalusi, kuidas tänapäevaste nutitehnoloogiate abil suhtesse loovust ja põnevust lisada: «Kõige tavalisem viis, kuidas tehnoloogia meid suhetes abistab, on loomulikult videokõnede tegemise võimalus ja pidev suhtluses olemine läbi erinevate vestluskanalite. Kuid võimalusi on tegelikult palju enam. Näiteks nutikellad, mis on viimasel ajal kogunud kasutajate seas suurt populaarsust. Kui paarilistel on kellad juba olemas, siis annab see suurepärase võimaluse seada ühiseid füüsilise aktiivsuse ja liikumisega seotud eesmärke. Kui ühel või teisel partneril kella veel pole, siis võiks see olla aga tore kingitus saabuvaks sõbrapäevaks. Nutikella abil on lihtne jälgida ja võrrelda sportlikke saavutusi, seada eesmärke ja neid koos täita.»

Hea mõte on panna kokku list erinevatest muusikapaladest. «Näiteks lood, mis on teie suhtes olnud erilisel kohal; lood, mis kannavad olulist sõnumit; lood, mida kaaslane armastab – ja andke partnerile võimalus head muusikat kuulates lõõgastuda. Samal ajal võite valmistada maitsva õhtusöögi või teha kaaslasele näiteks jalamassaaži - võimalusi on lõputult ja piiriks ainult teie enda fantaasia,» jagab Mishina häid nippe.

Samas on oluline leida aega ka iseendale, et kõigest ümbritsevast välja lülituda ja puhata. Kaire Talviste sõnul on pingelises olukorras mõistlik võtta korraks aeg maha, et rahuneda ning vaadata ja mõõta, kas ma ei nõua teiselt liiga palju ja kas annan ise sama palju ka vastu.

Muutuste mõju sõltub meist endast

Tavaliselt märgistab kriis muutuste algust. See aga, mis sorti muutused toob kriis kellegi suhtesse – kas halvemuse või paremuse poole – sõltub paljuski meie enda reaktsioonidest ning valikutest.