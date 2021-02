Mehe hirmud ja reaalsus – kuidas käib tegelikult suguhaiguste kontroll?

31-aastane Margus (nimi muudetud, toimetusele teada) ei ole ennast kunagi suguhaiguste suhtes testinud. Põhjenduseks toob ta nii haigusnähtude puudumise kui ka pelguse protseduuri ees. Margus kirjeldab, millisena kujutab ta ette suguhaiguste kontrolli ja sellega kaasnevat häbi:

«Kõigepealt pean oma piinlikust soovist teada andma perearstile, kes vormistab mulle saatekirja. Nüüd arvab perearst, kes mind juba lapsest saadik tunneb, et mu peenisel on midagi viga.

Edasi lähen haiglasse, kus retseptsioonis nägusa neiu käest numbri võtan. Ta teab mind nüüd nägu- ja nimepidi kui seda tüüpi suguhaigusega ja mis iganes šansid mul temaga kunagi klubis juhuslikult trehvates oleks olnud, on nüüd läinud.

Jõuan viiendale korrusele nakkushaiguste osakonda ja istun kabineti ukse taha pikale pingile koos teiste suguhaigetega oma korda ootama. Minu paremal käel on härra Klamüüdia ja vasakul proua Gonorröa. Kui mul enne suguhaigust polnud, siis siit saan selle kindlasti.

Lõpuks, kui jõuab kätte minu kord, hüüab õde üle koridori minu nime, et ikka kõik kuuleks. Kabinetis võtab mind vastu suur karvaste kätega meestearst, temaga koos medõde ja viis arstitudengit, kes on koolitöö jaoks vaatluspraktikal. Seisan keset tuba, tõmban püksid alla ja arst lükkab vatitiku mulle kusitisse. Täpselt nagu koroona testi tehakse, aga auk on teine ja protseduur on veel kümme korda vastikum ja valusam.

Pärast seda kogemust kõnnin haiglast koju silmad maas nagu hommikul pärast kahetsusväärset üheöösuhet. Tunnen, et mind on ära kasutatud. Kui pärast seda kadalippu lõpuks koju jõuan, ootan nädal aega närveerides testi tulemusi.

Viimaks tuleb sõnumiga vastus, et olen kantud suguhaigete registrisse, sellest on teavitatud kõiki mu sõpru ja sugulasi ning mul on nüüd eluaegne lähenemiskeeld naistele. Sõnumi lõpus rõõmsalt «Külastage meid jälle!», sest see mis mul nüüd on, ei lähe kunagi ära.»

Testimata jätmisel jääb risk tõsiste tagajärgedega haigusteks

SYNLABi infektsioonhaiguste valdkonna juht dr Paul Naaber kinnitab, et eestlased ja eriti just meesterahvad, ei lähe meeleldi arsti juurde suguhaiguste kontrolli. Peamisteks põhjusteks on valehäbi ja hirm protseduuri ees, nagu ilmestab Marguse lugu. Sageli arvavad mehed, et seksuaaltervise küsimus on eeskätt naiste probleem. «Suguhaiguste testimata ja ravimata jätmisel riskib mees kaugelearenenud haigustega, mis võivad põhjustada pöördumatuid tervisekahjustusi nii endale kui ka partneritele,» hoiatab dr Naaber.