Kaja Kallas: õiguskaitseasutused suhtuvad Peep Talvingu rünnakusse äärmiselt tõsiselt

«Eile õhtul rünnati ühte valitsust nõustava COVID-19 teadusnõukogu liiget. Rõhutan üle, et me ei tea täna, mis oli rünnaku ajendiks, kuid fakt on see, et õiguskaitseasutused suhtuvad sellesse rünnakusse äärmiselt tõsiselt. Ükskõik, mis motiividel see rünnak toime pandi, siis see inimene, kes seda tegi, peab teadma, et tema tegudel on õigusriigis tagajärjed.»