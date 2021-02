Vaktiin toimib nii, et keha pannakse arvama justkui viirus oleks kehas ja seetõttu hakkab organism haiguse vastu kaitset üles ehitama, kirjutab Apnews . See võib põhjustada valulikkust, palavikku, peavalu, lihasvalu või muid ajutisi sümptomeid.

«Need nähud tähendavad seda, et vaktsiin toimib ja immuunsüsteem muutub tugevamaks,» ütles USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuste direktor dr Rochelle Walensky.

Mõned põletikuvastased valuvaigistid(näiteks ibuprofeen) võivad immuunvastust pidurdada. Ajakirjas Journal of Virology tehti hiirtega uuring, kus leiti, et need ravimid võivad vähendada antikehade tootmist.