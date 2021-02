Suitsetamisest loobunud dirigent Valter Soosalu: olen kõvasti rahulikum ja magan välja

Tervise Arengu Instituut (TAI) koostöös muusikute Jüri Pootsmanni ja Valter Soosaluga kutsusid terve jaanuari kuu vältel inimesi suitsetamisest ja nikotiinist loobuma. Tulemused olid sel aastal edukad ka kampaania eestkostjate näol – mõlemad mehed loobusid suitsetamisest.

Jüri Pootsmann ja Valter Soosalu FOTO: TAI

Jüri Pootsmann alustas loobumisega esimesel jaanuari päeval ja pidas vapralt lõpuni vastu. «Ma ei ole loobumise hetkest peale suitsu teinud, ainult padjakesi ja seda ka vahel harva. Kõige raskem oli kolmas nädal, seltskond oli koos, tekkis kiusatus, aga mina selle asemel sõin. Nüüd ei anna enam alla, võidukalt suitsuta edasi,» ütleb Pootsmann.

Viis Pootsmanni tähelepanekut:

«Mul on päeva lõikes tegutsemise energiat, positiivset olemist ja jaksu rohkem.»

«Suits asendus näksiga, ehmatasin selle peale ära kui suur magusa armastaja ma olen. Tabasin ennast teolt ja tõmbasin tagasi.»

«Kuu lõpp on rahaliselt märgatavalt positiivsem, 150 eurot positiivsem.»

«Need vähesed inimesed, kellega pandeemiast hoolimata kokku olen puutunud, on saanud minust inspiratsiooni ja hakanud mõtlema oma tervise peale.»

«Mul on aega rohkem – tihtipeale planeerisin suitsetamise jaoks eraldi ajaaugud. Kohe kui ma seda enam tegema ei pea, pole kiiret.»

Valter Soosalu loobus suitsetamisest septembri kuus päevapealt ja liitus Sigarexiti kampaaniaga, et oma kogemust ja uusi vaateid sellel teemal teiste loobujatega jagada ning endale kinnistada: «Kiusatused on selleks, et neid ületada.»

Viis Soosalu tähelepanekut:

«Olen kõvasti rahulikum, ei lähe närvi, stressitaluvus on tõusnud.»

«Magan rahulikumalt, sügavamalt ja välja, kümme tundi magada ei ole mingi probleem, vaid uus normaalsus.»

«Isusid tuleb jälgida, olen hakanud näksima. Panen seda tähele ja teadvustan.»

«Inspireerisin oma lähikondlasi. Jutt algab tavaliselt sellest, et oh sinust on suured plakatid linnas, aga alati jõuame asja tuumani ning olen oma lähedased mõtlema pannud.»

«Lihtne arvutus ütleb, et mul jääb kuus 120 eurot tänu loobumisele alles.»

Sigarexiti kampaania kutsus üles inimesi loobuma tubakat ja nikotiini sisaldavatele toodetele, nii tavasigarettidele kui ka alternatiivsetele toodetele nagu e-sigaret, huuletubakas jt uudsed tubakatooted kasutamisest. Väljakutsega liitunud muusikud Jüri Pootsmann ja Valter Soosalu olid tubakast ja nikotiinist loobujatega igal sammul kaasas ja dokumenteerisid terve jaanuari kuu jooksul isiklikke lugusid, edusamme ja keerulisi hetki Facebooki Sigarexiti grupis, mis on aastaringi avatud kõigile, kes on teinud otsuse suitsetamisest ja nikotiinist loobuda või mõtlevad veel loobumise peale. Lisainfot leiab tubakainfo.ee.

Tavasigarettide suitsetamine Eestis väheneb, igapäevaselt suitsetab 17% täiskasvanud elanikkonnast (23% meestest ja 13% naistest). 52% igapäevasuitsetajatest soovib suitsetamisest loobuda. E-sigaretti tarvitab 1,5% täiskasvanud elanikkonnast. Alternatiivsete toodete tarbimine on populaarsem just noorte seas ning aina sagedamini alustavad noored nikotiini tarvitamist alternatiivsetest toodetest nagu näiteks e-sigaret.