EI TUNNE ENAM ÄRAGI ⟩ Kuidas kaotas kuulus näitleja Rebel Wilson 27 kilogrammi?

Mitu kuud tagasi tegi naine Instagrami postituse, kus ta kirjutas, et 2020. aasta saab tema jaoks olema tervise aasta. «Niisiis panin ma oma vaba aja riided selga ja läksin õue jalutama, hetkel istun oma diivanil ja proovin suhkurt ning rämpstoitu vältida. Pärast pühi saab see olema raske, kuid ma suudan seda. Kes teeb see aasta koos minuga positiivseid muudatusi?»

Staar avaldas, et kaalub nüüdseks 75 kilogrammi. «Isegi, kui te peate oma eesmärkide poole roomama, siis see on seda väärt. Proovi iga päev anda endast midagi selle jaoks. Ma tean, et mõned päevad on väga masendavad ja on tunne, et tahaks alla anda. Sa tüdined ära, et mingitel hetkedel ei näe muutusi, kuid head asjad on sinu poole teel.»