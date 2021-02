Perearst Karmen Joller õpetajatele: teile on vaktsiin mõeldud seepärast, et teie elukutset väärtustatakse

«Armsad õpetajad, meie maa sool,» kirjutab ta. «Paljud teist on saanud küsimuse, kas soovite end vaktsineerida koroonaviiruse vastu. Ärge keelduge!»

Ta ütleb, et õpetajatele on vaktsiin mõeldud seepärast, et nende elukutset väärtustatakse. «Te saate vaktsiini enne kõiki teisi mittemeedikuid, isegi enne päästjaid ja politseinikke,» jätkab ta.