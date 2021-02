«Ükski arst ei oska ennustada, kuidas keegi täpselt selle haiguse läbi põeb. Ei saa öelda, et sinul läheb hästi ja sinul halvemini. Isegi vanust ei saa üldistada. Ei saa väita, et 80-90-aastased põevad koroonat alati eriti raskelt, kuigi eakate prognoos on kindlasti halvem,» nendib Lill.

Haiglas on ka 90-aastased ja vanemad tervenenud ilma rängemate tüsistusteta ning vastupidi — paljud nooremad põevad koroonat väga raskelt ja pikalt.»