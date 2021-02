Kiirabikeskuse juhataja räägib, millal kutsuda kiirabi

Sageli on raske hinnata, kas mure on kiirabi kutsumiseks piisavalt tõsine. Mille põhjal otsustada?

Lihtne reegel ütleb, et kui kellegi elu on ohus, siis tuleb kutsuda kiirabi. Kui on kahtlusi, kas tervislik seisund vajab kiirabi või mitte, siis soovitatakse esmalt helistada nõuandeliinile. Meil on olemas spetsiaalne perearsti nõuandeliin, lastearsti nõuandeliin ja mürgistusinfokeskus. Nemad oskavad nõu anda, kas saate ise end aidata või vajate kiirabi. Vajadusel suunavad otse kiirabiliinile. Kui aga kellegi elu on ohus, siis valige koheselt 112.

Kui palju tuleb ette väljakutseid, mis oleks võinud olemata olla? Ehk inimene muretseb üle ja kutsub kiirabi, kuigi tegelikult tarvidust pole.

Ma pakun, et ligikaudu kolmandik on juhtumid, kus saaks koduste vahenditega hakkama või ise haiglasse sõita. Kui sõrmeluu on katki, siis pole ju täisvarustuses kiirabimeeskonda vaja.

Paljud siiski muretsevad, et nende väljakutse pärast jääb mõni olulisem juhtum tagaplaanile.

Üldiselt üritame ikka kaastundlikud olla ja viisakalt seletada, kuid on ka juhtumeid, kus närv ütleb üles ja kiirabitöötaja seletab pisut järsemalt, et siin oleks ka kiirabita hakkama saanud. Kui kannatanu seisund pole nii hull, et kiirabi peaks ta haiglasse transportima, siis oleme ka palunud oma transporti kasutada. Üldiselt ei ole see linnas suur probleem, sest siin on 23 kiirabi ja kui ei saa väljakutsele vastata oma piirkonna brigaad, siis läheb sinna kõrvalpiirkonna brigaad.

Maakohtades tasub aga mõelda, kas lapse palavik on väärt seda, et järgmised tund aega pole 50 km raadiuses ühtegi vaba kiirabi või saaks olukorraga ise hakkama. Tundub siiski, et maakohtades inimesed ka mõtlevad rohkem. Neil pole 24/7 läheduses arstiabi ja apteeki ning tullakse vajadusel ise toime.

Lapsevanematele on lapse palavik kindlasti tuttav näide. Ühel hetkel tundub, et laps kannatab, ravimid ei aita ja meenuvad arvukad hirmulood. Mis olukorras peaks palaviku tõttu abi kutsuma?

Kiirabi on vajalik siis, kui lapsel tekivad palavikust krambid või kui palavik püsib pidevalt kõrge (üle 38,5°C) ja tuleb tagasi kohe kui rohu mõju on üle läinud. Lisaks pole perearst nädalavahetusteti kättesaadav.

Kui on esimest päeva 37,5°C palavik, siis ei pea seda kohe alandama hakkama. Tuleb anda lapsele vett ja vaadata, et ta üle ei kuumeneks. Loodetavasti läheb viirus ise üle.

Nädalavahetusel pole tihti erinevad nõuandjad kättesaadaval. Mida soovitate teha, kui perearsti pole, aga inimene vajab nõu ja abi?

Laste jaoks on olemas lastearsti nõuandeliin, mis on paraku tasuline. Perearsti nõuandeliin on tasuta ja kättesaadav 24/7.