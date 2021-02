ŠOKEERIV FOTO ⟩ Paljaste pahkluudega käreda pakase käes jalutanud tütarlaps sai tõeliselt valusa õppetunni

Laura ema sõnul on tema tütre ning viimase eakaaslase hulgas hetkel populaarne kanda teksapükse nii, et nende alumine äär on üles keeratud ja kuna sellega ei sobi pika säärega sokid, kantakse alati madalaid sokke. Täpselt nii riietatult otsustas Laura ühel eriti külmal jaanuarikuu õhtul sõpradega välja minna: kandes üles keeratud teksapükse, madalaid sokke ning botaseid.