Perearst Sergey Saadi: pimesoolepõletikule sarnased sümptomid võivad viidata ka teistele haigustele

Pimesoolepõletik ehk apenditsiit on väikese, umbes 5- kuni 10-sentimeetrise moodustise ehk ussiripiku põletik. Ussiripik paikneb umbsoole alumises osas ja siiani pole päris selge, millist funktiooni see organismis täidab. «Oletatakse, et see võib olla inimese immuunsüsteemi osaks, kuid samas ei too pimesoole eemaldamine inimese tervisele kaasa mingeid olulisi tagajärgi - seda isegi siis, kui operatsioon tehakse lapsele,» selgitab perearst.