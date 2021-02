Doktor Pihelgas: tuleb osata eristada kerget külmanäpistust ja tõelist külmakahjustust

Külmaga tõmbuvad veresooned esialgu kokku, seejärel hakkavad rakkudesse tekkima jääkristallid ning lõpuks verevool peatub ja koed hakkavad surema. «Tuleb eristada kerget külmanäpistust ja tõelist külmakahjustust. Esimesele on iseloomulikud nahavärvuse muutus, nahk võib olla hell, suriseda, nagu sipelgad jookseksid, võib veidi ka tursesse minna, ülessulamisel võib näpistada saanud koht hakata valutama ning kindlasti on valus liiga sooja veega kokkupuude. Näpistuse tunnused peaksid hiljemalt mõne tunniga mööduma ega jäta püsivat kahjustust,» räägib doktor Pihelgas.

«Kolmanda astme külmumise korral muutub villide sisu punaseks ja tekivad «verevillid» – see tähendab, et kahjustus on jõudnud sügavamasse nahakihti,» ütleb Pihelgas. «Neljanda astme külmumise korral haarab kahjustus juba muid kudesid – luid, lihased, kõõluseid, mis hakkavad surema ning üheksa kuni 15 päeva jooksul mustaks tõmbuvad. Pikema aja vältel koed kuivetuvad ning võivad ära kukkuda.» Ta lisab, et esialgu võib olla väga raske kahjustuse ulatust hinnata – kahjustatud piirkonda tuleb jälgida pikema aja vältel.