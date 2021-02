«Mulle kirjutas kord üks neiu ja kurtis, et poiss ei tahtvat teda sõbraks pidada, sest peab teda lollakaks. Tüdruku mure oli sõnastatud nii: «Kuidas ma peaksin riietuma, et lollus välja ei paistaks?» Kõlab naljakalt, aga kui mõtlema hakata, kas pole see märk pealetungiva beibekultuuri mõjust? Et kui välimus on okei, pole sisul suhete jaoks üldse mingit tähendust,» mõtiskleb elukogenud psühholoog Tõnu Ots, keda suur osa inimestest tunneb kindlasti hoopis doktor Noormannina.



tellijatele Artikkel kuulatav Postimees digipaketi tellijatele

Tellijale

Suhete- ja perenõustajana pikaajalise kogemusega Ots tunnistab, et tal pole kunagi õigust inimese mure üle naerda, kuid mõni rumalus on olnud lausa nii suur, et seda parandada ei saagi. «Siis aitab küll ainult väljanaermine! Nii tuli kord perenõuandlasse neiu, kaks poissi kaasas, ja rääkis, et need mõlemad väidavad teda armastavat. Tehku nüüd doktor noormeestele vereproov, et teada saada, kumb ikka rohkem armastab! Muidugi, teaduse arenedes usume üha rohkem igasuguste analüüside võimekusse igal elualal ja võib-olla on tõepoolest levinud arusaam, et ka tunnetes orienteerumiseks vajame vere- või uriiniproovi,» muigab psühholoog.

Tema sõnul koosnebki elu pidevast suhestumisest ning ühel või teisel viisil suhtlemisest. Need jagunevad väga laias plaanis kaheks: isikustatud ehk personaalsed ja sotsiaalsed ehk ühiskondlikud hoiakud. «Kõnealused vastastikused suhted – armastus ja sõprus – kuuluvad meie isikuomaduste juurde ja teevad meid isikliku tundeelu kaudu isiksuseks. Teine võimalus on salata või suruda maha meie taotlus vastastikusele ja olla nii-öelda maailmakodanik, kes elab ideede, aadete, töö ning raha nimel. Aga siiski on midagi sellist, mis ennast ise esimestesse tähtsusridadesse trügib – see on meie elu psühhosfäär, keskkonnamõjud.»

«Noored pidid ühes viimastest küpsuskirjanditest arutlema teemal «Kas elada endale, sõprusele või ühiskonnale?». Ma ei lugenud loomulikult kõiki, kuid üllatavalt palju oli neid, kes nägid oma tulevikku just ainult enda ja oma hedonismi nimel elades. Teise äärmusena märkasin, et meie psüühilist eluruumi on üha rohkem hakanud täitma globaliseerumise ja mütosfääri mõjud. Elamise kvaliteeti määrame üha rohkem sotsiaalsel õige-vale, mitte personaalsel hea-halb käitumisskaalal ja lähisuhete väärtushinnangud devalveeruvad,» tunnistab Ots.