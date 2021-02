Arst kirjeldab levinud häiret, mis põhjustab ohtralt ebamugavust ja rikub und

«Esineda võib kruvikeerajaga keeramise tunnet ja seda, et justkui jalgadel roomaks tigu. Häiret leevendab jalgade liigutamine,» kirjeldab dr Vaher ajalehes Tervisemeeter.

«Tegemist on ajus esineva dopamiini ainevahetuse häirega, sageli esinevad rauapuudus või selle imendumise häire. Rahutute jalgade sündroomi puhul on teada geene, mis mõjutavad häire esinemist. Ei ole harv, et rahutute jalgade sündroom kulgeb perekonniti,» sõnab unearst.