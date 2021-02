Pilt on illustratiivne.

Uuringu käigus läbiviidud loomkatses näidati, et hiirte ninakaudne nakatamine SARS-CoV-2 viirusega põhjustas agressiivse rünnaku ajule, mis vallandas raske haiguse alles pärast seda, kui kopsudest hakkas viirus juba kaduma. See tähendab, et rasket Covid-19 võib põhjustada viiruse rünnak ajule, mitte kopsudele.