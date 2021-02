Aasta arst: hiljem selgub, et koos toidukotiga on lähedasele viidud ka koroonaviirus

Dr Alice Lille sõnul tuleks vaktsineerimise kontekstis rääkida üle 65-aastasetest inimesest kui eakatest. «Miks eakamate inimeste haigestumine Covid-19sse on ohtlikum? Teame, et eakatel on üks või enam kaasuvat haigust, ja teame, et nende haiguste puhul kulgeb Covid-19 oluliselt raskemalt, paraku esineb ka surmajuhtumeid,» ütleb Lill.

Vähe on Lille sõnutsi räägitud sellest, et hilisemad terviseprobleemid tulenevad suurest, ulatuslikust kopsukahjustusest, mis võib põhjustada hingamis- ja südamepuudulikkust.

«Teiseks oluliseks aspektiks on suhtlemine lähedastega – kui küsime oma patsientide käest, kust te võisite viiruse saada, siis paljud ütlevad, et lapsed tulid mulle appi, tõid süüa ja tulid natukeseks tuppa ka. Hiljem selgub, et koos toidukotiga on lähedasele viidud ka koroonaviirus,» nendib arst.

«Inimesed peaksid usaldama oma perearsti, kes valib välja neile õige vaktsiini, kindlasti tuleks süstida kehtestatud kolmenädalase intervalli järgi nii, nagu perearst selle plaani teeb,» ütleb dr Lill.

Kõrvaltoimetest räägitakse palju, ent praeguseks, mil maailmas on vaktsineeritud miljoneid inimesi, on Lille sõnul selgunud, et kõrvaltoimeid on eakate vanusegrupis oluliselt vähem kui 55-aastaste ja nooremate seas. «Kõrvaltoimed on väga leebed, selleks võib olla paistetus või valulikkus süstimiskohal, mõnepäevane palavik, väsimustunne. Kõiki kõrvaltoimeid saab leevendada tavapäraste käsimüügiravimitega nagu paratsetamool või ibuprofeen,» soovitab dr Lill.