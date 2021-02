Liikumist propageeriv perearst Madis Veskimägi: kahjuks võib kohata ka priskeid tohtreid

Perearst tunnistab, et ta ise on keskmine terviseliikuja. «Kas umbes 300 kilomeetrit kuus ratast või nüüd talvekuudel 120 kilomeetrit reibast kõndi kuus. Julgen meelepärast liikumist soovitada ikka ja väsimatult kõigile,» jätkab ta.

• Koos liikumisega kujuneb välja mõistlik ja tasakaalustatud toiduvalik, kehakaal on normaalne, söögiisu on valikuliselt hea mõistlikus koguses tervislike toiduainete suhtes.

• Paraneb ööuni. Uimasena tööd tehes on aju sageli pooluinuvas olekus. See võib olla unehäirete üks põhjus. Paraja koormusega liikumine värskes õhus ehk siis mainitud päeva teise poole energiasüst klobib keha ja vaimu parajalt virgeks ja uinumine kella 23 paiku on kiire ning ööuni märksa parem.

• Polegi eriti vahet, millist tegevust enda liigutamiseks eelistada. «Ise olen seda meelt, et reibas kõnd või kepikõnd 40 kuni 50 minutit päevas on väga hea. Teised alad on juba tehnilised, need on olulisemalt kallimad ja ka vigastuste oht on suurem,» lisab perearst.