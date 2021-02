KALKULATSIOONID KINNITAVAD ⟩ Covid-19 pandeemia kestab veel vähemalt seitse aastat

Usutakse, et samas tempos jätkades on 75 protsenti inimkonnast koroonaviiruse vastu vaktsineeritud alles aastaks 2028.

Sama kalkulaator näitab, et USA võib sama tulemuseni jõudda juba 2022. aasta alguseks. Seal on praeguseks vaktsineeritud 8,7 protsenti elanikest - iga päev saab vaktsiini 1,3 miljonit inimest, kirjutab The Mirror.