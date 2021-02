USAs suri une pealt 9-aastane koroonapositiivne tüdruk

Texasest pärit Makenzie Gongora kurtis 29. jaanuaril koolist koju jõudes pea- ning kõhuvalu. Vanemad avastasid, et tüdrukul oli ka palavik.

«Arstid ütlesid tema emale, et ta Makenzie koju viiks ja tema palavikku jälgiks,» ütles tüdruku teine tädi Erica Gongora. Ka tema kinnitas, et tõsiseid sümptomeid Makenziel ei esinenud, kirjutab Today .

1. veebruari õhtul kurtis 9-aastane, et tunneb end väga väsinuna ja ta otsustas tavapärasest varem voodisse pugeda. Gongola sõnul otsustas tüdruku ema ühel hetkel last kontrollima minna ning avastas, et tal pole pulssi ning ta ei hinga.