1961. aastal toimunud Antarktika eksperditsioonil haigestus raskelt vene kirurg Leonid Rogozov. Oli selge, et ta vajab operatsiooni ning meeskonna ainsa arstina mõistis ta õige pea, et selle operatsiooni peab läbi viima tema ise.

Kirurgi poeg Vladislav sõnas, et kirurgina polnud tema isal ägeda apenditsiidi diagnoosimine raske. «Ta oli pimesoole operatsioone korduvalt teinud. Tsiviliseeritud maailmas on see rutiinne protseduur, kuid kahjuks polnud ta ise sel hetkel tsiviliseeritud maailmas, vaid hoopis keset polaarset tühermaad,» meenutas Vladislav.