Teadlased avastasid võimaliku ravimi Covid-19 vastu

Ajakirjas Viirused avaldatud uuring näitas, et tapsigargiin on paljutõotav viirusevastane aine, mis on väga tõhus Covid-19 põhjustava SARS-CoV-2 vastu, samuti tavalist niinimetatud külmetushaigust põhjustava viiruse, respiratoorse süntsütiaalviiruse (RSV) ja A-gripitüve puhul.