Varro Vooglaid võrdleb koroonaviirust ülekaalulisusega: öelge mulle, kumb on tegelik epideemia?

«Covid-19 tõttu suri 2020. aastal 201 inimest, südame veresoonkonna haiguste tõttu aga 7687 inimest – erinevus on ligi 40-kordne, kusjuures Covid-19 tõttu surnute keskmine vanus on oluliselt kõrgem,» toob Vooglaid näiteid statistikast.

«Öelge nüüd, kumb on tegelik epideemia, kas koroonaviirus või ülekaalulisus – pidades silmas, et ülekaalulisus on südame veresoonkonna haiguste üheks peamiseks põhjuseks? Ja siis küsigem, miks on reaktsioonid nii ebaproportsionaalsed,» jätkab ta.