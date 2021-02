Eesti mehel on vaktsiinivastastest villand: tundmatu meelemürk on okei, aga korduvalt testitud vaktsiin on äkitselt ohtlik?

Rivo sõnul on ühiskond liikunud sinnapoole, et oma arvamuse väljendamisel ollakse üha enam ettevaatlikumad. «Pigem kuvab läbi see internetis, sotsiaalmeedias, kus inimesed oma veendumuste eest vabamalt võitlevad, aga neid võitlejaid on ning enamjaolt on need umbes 30-aastased naisterahvad,» räägib ta. «Üldjuhul ei vii nendega argumenteerimine kuskile. See on nende jaoks justkui usu küsimus - selle üle ei ole võimalik mõistlikult argumenteerida.»

«Peamised argumendid tuginevad kellegi sõbranna, juuksuri, küünetehniku või kurat teab kelle tuttava, sõbranna või naabri lapse vaktsiinijärgsele haigestumisele. See kõlab kummaliselt, aga üldjuhul see inimene isiklikult ei tea ja ei ole oma silmaga näinud seda inimest, kelle laps oleks vaktsiini tagajärjel invaliidistunud või haigeks jäänud,» selgitab Rivo internetis vohavaid vaktsiinivastaste teooraid. «Põhiline on see, et vaktsiinivastased usuvad siiralt, et sellised lapsed on päriselt olemas. No ja ilmselgelt on vaktsiin süüdi, isegi kui lapse haigus on geneetilist laadi või põhjustatud mõnest muust infektsioonist, mis tal enne vaktsineerimist oli. Aga kuna doktor Google ja professor Facebook nii ütlevad, siis nii ka on!»