Mees tunnistab, et põhjus võis olla ka selles, et laevale lasti ainult need, kel oli ette näidata mitte rohkem kui 48 tunni eest tehtud negatiivse tulemusega koroonatesti tõend. «Ju siis tundsid kõik end selle teadmise tõttu ka maskita turvaliselt,» arvab Asko.