UUED UURINGUD NÄITAVAD ⟩ Miks peaksid iga päev jooma vähemalt ühe tassi kohvi

«Kofeiini ja südamepuudulikkuse vaheline seos oli hämmastav. Siiani on arvatud, et kohvi ja kofeiin on südamele kahjulikud. Seda on põhjendatud südame pekslemise ja kõrge vererõhuga. Kuid kofeiini tarbimise ja sõdamepuudulikkuse riski vähendamise vaheline seos pöörab selle eelduse peapeale,» ütles uuringu vanemautor dr David Kao.

Kao sõnul ei tähenda see avastus siiski seda, et tervisliku eluviisi võiks asendada kohvi joomisega, kirjutab Medicinenet. «Siiani pole piisavalt selgeid tõendeid, mille alusel saaks soovitada kohvi tarbimise suurendamist südamehaiguste riski vähendamiseks sama kindlusega kui suitsetamisest loobumist, kehakaalu langetamist või sporti,» ütles vanemteadur.

Antud uuringus osales rohkem kui 21 000 täiskasvand ameeriklast, kes võtsid osa kolmest suurest uuringust: Framinghami südame uuringud, ateroskleroosi risk kogukondades ja kardiovaskulaarse tervise uuring. Osalejaid jälgiti vähemalt kümme aastat.

Kõigist kolmest uuringust tuli välja, et ühe või rohkema tassi kofeiiniga kohvi joomisel päevas võrdus südamepuudulikkuse riski vähenemisega. Framinghami südame ja kardiovaskulaarse tervise uuringutest selgus, et risk südamepuudulikkusele vähenes 5 kuni 12 protsenti ühe tassi kohvi kohta.

Samas ateroskleroosi riski uuringust selgus, et nulli kuni ühe tassi kohvi joomise järel ei muutunud südamepuudulikkusesse haigestumise risk, kuid see oli 30 protsenti madalam inimestel, kes jõid vähemalt kaks tassi kohvi päevas.

Järgnevad analüüsid näitasid, et ükskõik mis sorti kofeiini tarbimine oli seotud väiksema riskiga südamepuudulikkusele. «Ehkki põhjuslikku seost ei suudeta tõestada, on intrigeeriv, et need kolm uuringut viitavad sellele, et kohvi joomine on seotud vähenenud südamepuudulikkuse riskiga ning et kohv võib olla tervisliku toitumise osa, kui seda tarbitakse lihtsalt, ilma suhkru- ja rasvarikaste piimatoodeteta,» ütles Ameerika südameliidu ja kardiometaboolse tervise nõukogu esimees Penny Kris-Etherton.