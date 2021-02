Piret Rospu: on viiteid, et D-vitamiini puudusega inimestel võib Covid-19 kulgeda raskemini ja olla halvema prognoosiga

Piret Rospu ütles, et Inglismaal suure biopanga andmete analüüsis ei leitud, et madal D-vitamiini tase muudaks inimesi Covid-19 suhtes vastuvõtlikumaks. «Küll aga on viiteid, et D-vitamiini puudusega inimestel võib Covid-19 kulgeda raskemini ja olla halvema prognoosiga. Kuna aga D-vitamiini puudusest ja Covid-19 raskest kulust ohustatud grupid on omavahel suuresti kattuvad (näiteks eakad, hooldusasutuste elanikud, mehed, rasvunud, mustanahalised), on raske lahti harutada, kas raske kulu taga on just vähene D-vitamiin või muud riskitegurid.»

Rospu sõnas, et D-vitamiin on vajalik eeskätt luude ja hammaste tervise tagamiseks. «Lisaks on vitamiinil inimese kehas mitmeid väiksemaid rolle, üks nendest on immuunsüsteemi töö toetamine. Kuigi D-vitamiini on aegade jooksul püütud seostada paljude erinevate haigustega, on selle vitamiini seos kindlalt paigas jätkuvalt vaid kahe haigusega: rahhiit lastel ja osteomalaatsia täiskasvanutel.»

D-vitamiini päevane annus

«Eesti riiklikud toitumis- ja liikumissoovitused soovitavad teisest elunädalast kuni 60. eluaastani tarvitada D-vitamiini 10 µg (400 ühikut) päevas. Üle 60-aastastel on soovituslik annus 20 µg (800 ühikut) päevas. Maksimaalseks ohutuks tarbimiskoguseks ehk tarbimise ülempiiriks toidust ja toidulisanditest kokku on täiskasvanutele 100 µg (4000 IU) päevas.»

Rospu lisas, et D-vitamiini manustamisest pole selget kasu leitud Covid-19, kerge ega raske haiguse korral. «Seega D-vitamiini toidulisandite võtmine on üks viis vitamiinipuuduse vältimiseks. Kindlasti aitab see lastel rahhiiti ära hoida, kas see aga Covid-19 eest kaitseb, pole praegu päris kindel. Siiski kuna tegemist on odava ja ohutu vahendiga, võiks riiklike soovituste kohaselt 400 või 800 IU igapäevaselt võtta.»

C-vitamiin