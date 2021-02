TÜ seireuuringus hinnatakse nüüd koroonaviiruse levimuse kõrval ka viiruse antikehade olemasolu

Seireuuringu juhi, Tartu Ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul lisati antikehade hindamine uuringusse selleks, et saada parem ülevaade võimaliku immuunsuse tekkest täiskasvanutel. «Antikehade test näitab, kui paljud inimesed on koroonaviirusest põhjustatud haiguse läbi põdenud või koroonaviirusega kokku puutunud. Lisaks võimaldab antikehade määramine hinnata immuunsuse taset elanikkonnas, võttes arvesse ka seda, et teatud hulk inimesi on juba saanud koroonavastase vaktsiini. Saadud teadmistest on abi tervishoiukorralduslike otsuste tegijatele,» selgitas Kalda.