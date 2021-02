PROOVI JUBA TÄNA ⟩ Need 22 nippi aitavad kehakaalu kiirelt langetada

Soovituslikult võiks enda lähedal alati hoida puuvilju, pähkleid, beebiporgandeid, jogurtit või keedumuna.

11. Söö vürtsikaid toite

Tšillipipar sisaldab kapsaitsiini(vürtsikat ühend), mis kiirendab ainevahetust ja aitab vähendada söögiisu. Aja möödudes võib inimestel aga tekkida kapsaitsiini vastu tolerantsus, mis võib piirata selle aine pikaajalist mõju.

12. Tehke aeroobset treeningut

Aeroobne trenn on hea moodus põletada rasva ja parandada füüsilist ning vaimset tervist. Eriti hästi aitab see kaotada kõhurasva, ehk tervisele kahjulikku rasva, mis koguneb elundite ümber ning tekitab metaboolseid haiguseid.

13. Kasuta trennis raskusi

Dieedi üks hullemaid kõrvalmõjusid on see, et see kipub põhjustama lihaste kadu ja ainevahetuse aeglustumist, mis on tuntud ka kui näljahäire.

Parim viis selle vältimiseks on teha vastupanuharjutusi, näiteks raskuste tõstmist.

14. Söö rohkem kiudaineid

Kiudainete tarbimine on oluline osa kaalu langetamise juures. Ehkki uuringute tulemused veidi erinevad üksteisest, siis mõned neist näitavad, et kiudainete tarbimine võib suurendada täiskõhutunnet ja hoida pikemas perspektiivis kehakaal kontrolli all.

15. Otsige sotsiaalset tuge

Lähedaste toetus on eduka kaalulangetamise lahutamatu osa. Mõni inimene võib tahta oma kaalulangetus protsessi kaasta sõpru või pereliikmeid. Teised seevastu postitavad oma teekonnast sotsiaalmeediasse. See kõik aitab kaasa edukale kaalu langetamisele.

16. Ära jäta toidukordi vahele

Hoia meeles, et keha eesmärgiks on püsida elus. Kui inimene jätab vahele toidukordi, siis keha hakkab sellele reageerima. Organism teab, millistest toiduainetest saab kõige rohkem energiat ja seetõttu tekib nende vastu ka kõige suuremad isud. Näljatunnet peaks austama ja mitte laskma oma kehal nälgida. Üldiselt peaks sööma iga nelja tunni tagant.

17. Kaalu end korra nädalas

Kaaluma peab end alati samades tingimustest. See tähendab, et samal kella ajal, samad riided seljas(kõige lihtsam on seda lihtsalt paljana teha). Enda regulaarne kaalumine aitab näha muutusi ja oma harjumusi vastavalt kohandada.

18. Ära osta koju ebatervislikku sööki

See on väga lihtne: kui kodus ei ole ahvatlusi, siis ei saa neid ka süüa. Selle asemel täitke kapid pähkllite, seemnete, puu- ja juurviljadega. Nendega saab kiirelt ja tervislikult nälja kustutada.

19. Maga end välja

Magamine on kõrgelt alahinnatud, kuid hea uni on sama oluline nagu tervislik toitumine ja regulaarne treening. Uuringud näitavad, et halb uni on üks tugevamaid ülekaalulisuse tekitajaid. Lastel on saamata unetundide tõttu koguni 89 protsenti suurem tõenäosus rasvuda ja täisvasvanutel 55 protsenti.

20. Tarbi rohkem valku

Valk on kaalulangetamisel üks olulisemaid aineid. Valgurohke söök aitab kiirendada ainevahetust. Ühest uuringust selgus isegi, et kui inimene sööb 25 protsenti oma päevastest kaloritest valguna, siis sellega vähendatakse 60 protsendi võrra mõtteid toidust ja samuti väheneb ka soov hilisõhtul näksida. Valgu suurendmamine toidus aitab edukalt kaasa kaalu langetamisele.

21. Ärge tarbige suhkrujooke, mahlasid ega soodat

Suhkur on halb, kuid selle vedelal kujul olek on veelgi hullem. Uuringud näitavad, et vedelas suhkrus sisalduvad kalorid võivad olla suure rasvumise üheks aspektiks. Sama kehtib ka puuviljamahla kohta. Alati peaks eelistama pigem terveid puu-ja juurvilju. Puuviljamahla tuleks juua vähe või üldse mitte.

22. Mäluge toit korralikult ja aeglaselt läbi