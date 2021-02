Arst räägib, kellel on kõrgem risk koroonaviiruse raske vormi väljakujunemiseks

«Pöördun kõikide oma patsientide poole soovitusega vaktsineerida. Me teame, et kui sul on diabeet, ei ole sinu nakatumise risk koroonaviirusesse kõrgem kui teistel. Kuid kõikidel diabeetikutel on kõrgem risk koroonaviiruse raske vormi väljakujunemiseks. Raske koroonaviiruse infektsiooni väljakujunemiseks diabeetikutel on kindlad riskifaktorid – kõrgem iga, halvem diabeedi kompensatsioon, suurem kaal, diabeedi tüsistuste ja kaasnevate haiguste, nagu näiteks kõrge vererõhk, olemasolu,» räägib dr Jakovlev.

Miks tuleb diabeetiku keha viirusega halvemini toime, kui veresuhkur on kõrge? «Kui oled jäänud haigeks, võitleb su keha viirusega ja vabastab selles võitluses palju aktiivseid aineid, mis tõstavad veresuhkrut. Keha vabastab ka varuks talletatud suhkrut, et anda sulle energiat paranemiseks. Samas ei tule keha toime veresuhkru normaliseerimisega ja pikemat aega kõrge veresuhkru tõttu tõuseb raske üldseisundi kujunemise risk. Nendeks on diabeetiline ketoatsidoos ja hüperosmolaarne seisund,» selgitab arst.

Keha peab võitlema viirusega ja samas suutma hoida organismi tasakaalu, see nõuab suurt pingutust ja sageli ka meedikute abi.

«Kui oled jäänud haigeks, siis mõõda kodus veresuhkrut sageli päeva jooksul, mitte ainult hommikuti. Manusta igapäevaseid diabeediravimeid, nii suukaudseid kui süstitavaid. Kui veresuhkrunäitajad püsivad mitme päeva jooksul kõrged ja enesetunne halveneb, võta ühendust oma arstiga,» soovitab Jakovlev. Haigestumise vältimiseks tuleks kinni pidada kehtestatud reeglitest, pesta ja desinfitseerida käsi, kanda maski, hoida kahemeetrist vahet ja vaktsineerida.