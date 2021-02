PILDID ⟩ Käteta sündinud baleriin üllatab kõiki oma visadusega

Kui Vitória Bueno ema tütre esimest korda balletitrenni viis, siis oli ta mures, kuidas 5-aastane plika sinna sobitub.

Bueno sündis ilma käteta. Tema unistus saada tantsijaks tundus ebarealistlik, sest ta elas Brasiilia maapiirkonna väikelinnas, kus tüdruku puue äratas paljude uudishimu.

Vitoria Bueno FOTO: UESLEI MARCELINO/REUTERS

«Inimesed rivistusid maja taha, et teda näha,» ütles tüdruku ema Wanda (39), kellel on siiani raske sellist tundetut käitumist meenutada. «Mõni isegi keris ta käised üles, et vaadata,» lisas ema.

Nüüdseks on Bueno 16-aastane ning keskendub täielikult tantsimisele. Tänu andekusele on ta saanud sotsiaalmeedias tuntuks ning innustab paljusid.

Vitoria Bueno FOTO: UESLEI MARCELINO/REUTERS/ Scanpix

«Minu jaoks on käed lihtsalt detailid. Vaatan silmadega sinnapoole, justkui oleksid nad mul olemas,» kirjeldas tüdruk tantsimist.

Samuti lisas Bueno, et ta ei tunne, et tal oleks käsi vaja. Ta alustas balletiga füsioterapeudi soovitusel, kes märkas, et tüdrukule meeldib tantsida.

Vitoria Bueno FOTO: UESLEI MARCELINO/REUTERS/ Scanpix

Balletiga tegelemine täitis Bueno unistuse, kuid ka tantsutrennidest saadud painduvus ja jõud osutusid talle väga oluliseks. Tüdruk kasutab jalgu paljude igapäevatoimingute tegemiseks, alustades hammaste pesust ja lõpetades toidupoe riiulilt toodete võtmisega.

Vitoria Bueno FOTO: UESLEI MARCELINO/REUTERS/ Scanpix

«On tegevusi, mida tema teeb oma jalgadega, aga mina ei saa isegi kätega tehtud,» ütles tantsija kasuisa Jose Carlos Perreira.

Praegu on Buenol Instagramis rohkem kui 150 000 jälgijat ning ta on väga õnnelik, et saab teistele eeskujuks olla.

Vitoria Bueno FOTO: UESLEI MARCELINO/REUTERS/ Scanpix

«Me oleme enamat, kui meie puue, nii et me saame oma unistusi ellu viia,» lisas tüdruk laia naeratusega.