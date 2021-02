Teadlased avastasid argise muutuse suhtes, mis viitab peatsele lahkuminekule

Uuringu juhtivautori Sarah Seraj'i sõnul inimesed enamasti ei märka, kui sageli oma jutus eessõnu (keset, piki), artikleid (inglise a, the) või asesõnu (see, tema) kasutame, vahendab Novaator. Samas hakkame just neid varasemast erinevalt kasutama, kui meil on mingi isiklik üleelamine ning sõnakasutus reedab tunde- ja vaimse seisundi.