Vaata, kuidas tähistada eesolevaid tähtpäevi koroonaviirust vältides

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno teatel on epidemioloogiline olukord piisavalt tõsine selleks, et jätta ära kõik kogunemised ning isegi vastlaliug tuleks teha privaatselt mäenõlvalt. «Pühapäevasel sõbrapäeval tasub teha sõbrale parim kingitus ja saata talle virtuaalne tervitus või helistada. Nii hoiame üksteise tervist ja anname lootust, et kui piirangutest kinni peame, saame ühel kenal päeval taas silmast silma kohtuda,» ütles Lanno.