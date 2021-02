Kas Sina oled valmis naeratuseks maskita?

Hea suuhügieeni tulemus on selline, kui suu lõhnab hästi ja igemed näevad terved välja. See tähendab, et hambad on pestud ja puhtad. Igemed on roosakad, pringid, ei valuta ja pestes või niiditades ei veritse.

Hoolimata heast suuhügieenist jäävad hambaid pestes ja niiditades mõningad piirkonnad tihtipeale suus korralikult puhastamata. Selle tagajärjel jääb hammaste pinnale, igemepiirile, hammaste vahedesse hambakatt. Hambakatu moodustumine hambakiviks sõltub sülje mineraalisisaldusest ning on seetõttu väga individuaalne. Hambakatuga on seotud mitmeid haiguslikke seisundeid. Et neid ennetada, on vajalik regulaarselt hambaid puhastada ehk hambakattu eemaldada. Hambakatus sisalduvad bakterid tekitavad igemepõletikku ja hambakaariest. Kaugele arenenud igemepõletik võib tekitada hammast ümbritsevates kudedes põletikku, mis viib luukaoni ja seetõttu võime hammastest ilma jääda.

Suuhügieeni kontrolli võiks teha 1-2 korda aastas suuhügienisti (suuhügieeniõe) või hambaarsti juures. Suuhügieeni visiidi käigus teostatakse vajadusel hammaste sügavpuhastus. Nn Air-Flow pärlipesuga eemaldatakse pigment ja katt. Pärlipesu hambaid ei valgenda, aga eemaldab hammastel oleva pigmendi, mis jätab justkui mulje, et hambad on valgemad ja toob esile hammaste loomuliku tooni.

Hambakivi eemaldatakse ultrahelimasinaga, mis on patsiendile ohutu. Ultraheli tekitab võnkumist skeileri (kiirelt vibreeriva peenikese instrumendi) otsal ning raputab suurema osa hambakivist lahti. Reeglina on vaja hambakivi täiendavalt eemaldada ka mehaaniliselt. Protseduuri lõpus hambad poleeritakse, et hammaste pind oleks võimalikult sile ja libe. Patsiendid tunnevad koheselt pärast protseduuri suus head ja värsket tunnet. Kui patsiendil on ebamugav, saab teha sellist protseduuri tuimestusega.

Puhastuse visiidile on oodatud kõik inimesed, sõltumata vanusest. Juba lapseeas tuleks alustada õige suuhoolduse harjumuse kujundamisega. Lisaks hammaste puhastusele annab suuhügieeniõde patsiendile ka juhiseid koduseks suuhoolduseks, jagab toitumisnõuandeid, et hoida hambad terved ning innustab vajadusel patsienti parandama oma tervisekäitumist. Vastuvõtul patsienti nõustatakse ja patsient saab omandada uusi suuhügieenivõtteid. Suuhügieeniõde aitab vajadusel kontrolli all hoida ka juba diagnoositud igemehaiguseid, kuid igemehaiguseid diagnoosib ja ravib vastava eriharidusega hambaarst ehk parodontoloog.

Alumiste esihammaste taha kinnitatud hoide- ehk reteiner traat FOTO: Merimetsa Hambakliinik OÜ

Reteineri ümbrusesse tekkinud hambakivi ja pigment FOTO: Merimetsa Hambakliinik OÜ

On väga oluline, et iga patsiendi suuhügieen oleks korras enne restauratiivse või ortodontilise raviga alustamist. Põhjalik hammaste puhastus peaks tegelikult eelnema ükskõik millisele hambaravi teenusele. Regulaarsed suuhügienisti külastused aitavad pikendada hammaste ja proteeside (kroonide ja implantaatide) eluiga ning võimaldavad hambaravi tulemusel püsima jääda. Aeg-ajalt peaks laskma kontrollida oma suuhügieeni ja teostama põhjalikumat puhastust nii need patsiendid, kes kannavad aktiivseid suhu kinnitatud ortodontilisi aparaate (nt. breketeid), kui ka patsiendid, kes on ortodontilise ravi juba läbinud ja kellel on suus kinnitatud hoidetraadid ehk reteinerid, mille ümbrusesse kipub aja jooksul kogunema pigmenti ja hambakivi.