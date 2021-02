Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber ütles «Vikerhommikus», et ministeerium on vaktsineerijatele edastanud nimekirjad 14 000-15 000 vaktsineerida soovija kohta. Need hõlmavad nii õpetajaid kui teisi koolitöötajaid. Üldhariduskoolides ehk põhikoolides ja gümnaasiumides töötab Eestis umbes 22 000 inimest, kirjutab ERR.