ITK värvus vähihaigete laste toetuseks kollaseks

15. veebruaril on rahvusvaheline vähihaigete laste päev, mille sümbolina kasutatakse kogu maailmas kuldset linti, näidates toetust ja solidaarsust lapseea vähi vastasele võitlusele. Kuld on väärtuslik metall, nii nagu meie lapsed on kõige kallim vara ja sümboliseerib teekonda, mis tuleb lapsel koos vähiga läbi käia.