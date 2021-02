Ainult hambaharjast ja pastast ei piisa — loe, mida veel tervete hammaste jaoks varuda!

Meile on lapsepõlvest saati õpetatud, et hambaid tuleb pesta kaks korda päevas: hommikul ja õhtul. Sellest ei pruugi aga piisata, eriti kui tehnika hammaste pesemisel on vale. Hambaharja tuleb hoida sõrmede vahel nagu pliiatsit ning harjamist tuleb alustada purihammaste keele- või suulaepoolselt pinnalt. Hambahari tuleb suunata poolviltu igemevakku, et see puhastaks nii hambaid kui igemeid. Hambapindu tuleb pesta nii seest- kui väljastpoolt edasi-tagasi liigutustega. Eraldi tuleks harjata mälumispinnad.

Hoolikas harjamine kestab vähemalt 2-3 minutit. Enamikel elektrilistel hambaharjadel on olemas taimerid, mis märku annavad, kui see aeg täis on saanud. See on eriti kasulik lastele. Tavaliste hambaharjade puhul võivad abiks olla spetsiaalsed liivakellad. Oluline on siinkohal ka teada, et hambaharja tuleks vahetada iga kahe-kolme kuu järel ning ka peale haigust.

Kuid lisaks kõigele sellele tuleks katust puhastada ka keel, kas hambaharja või keelekaabitsaga. Samuti on olulisel kohal hambavahede puhastamine hambavaheharjade või hambaniidiga, kuna hambaharjaga hammaste vahelt kattu kätte ei saa.

Hambapasta

Hambapastade valik on tänapäeval juba väga lai. Üldjuhul võiks eelistada pastat, mis sisaldaks hambaemaili tugevdavaid aineid, millest tuntuim on fluoriid. Oluline on hambapastaga pestes kasutada õiget pesemistehnikat ja “sülita, ära loputa”-põhimõtte järgimine. Viimane on oluline, et pastajääkides olev fluoriid oma kasuliku toimega jätkata võiks.

Hambaniit

Selleks, et hambapasta jõuaks paremini kõikidesse vahedesse ja nurkadesse, kasuta enne hammaste pesu hambaniiti. Hambaniite leidub erineva jämedusega ja vahatatud või vahatamata kujul. Samuti leidub paisuvaid ning valgendava toimega niite. Niidi jämedus valitakse vastavalt hambavahe laiusele. Mis vahaga (mitte)katmisse puutub, siis siin pole efektiivsuse erinevuses olulist vahet. Küll aga on mõnikord vahatatud niitidele lisatud antibakteriaalseid aineid või fluoriidi.

Hambaniite leidub nii rullikeeratuna karbis kui ka individuaalselt pakituna. Niiditamise puhul on oluline võtta piisavalt palju hambaniiti, et iga vahet puhta niidiga puhastada. Hambaniit tuleb kolme-nelja hõõruva liigutusega igemetasku põhjani viia, kusjuures vältima peaks järsku tõmmet, mis igeme veritsema paneb. Üles-alla liigutustega käiakse niidiga esmalt ümber ühe, seejärel teise hamba. Alles nüüd eemaldatakse niit hambavahest ning liigutakse niidi puhta kohaga järgmise vahe juurde.

FOTO: AdobeStock

Hambavahehari

Hambavaheharjad on tõestatult efektiivsemad katu puhastamisel kui hambaniit. Nende kasutamisel on oluline valida oma hambavahedele sobiva suuruse ja laiusega hari. Liiga väike hari ei puhasta piisavalt tõhusalt, liiga suur see-eest kahjustab igemeid.