Lutsar: Covid-19 põdenute vaktsineerimise osas liigub mõte Prantsusmaaga samas suunas

Kaks doosi võeti kasutusele, kuna kliiniliste uuringute käigus selgus, et inimeste immuunsus haiguse vastu tõusis oluliselt just pärast teise doosi saamist, kirjutab France24 .

Prantsusmaa tervishoiu ametnikud teatasid aga möödunud reedel, et inimestele, kes on juba Covid-19 põdenud, piisab ka ühest vaktsiinidoosist, mis tuletaks immuunsüsteemile meelde, kuidas koroonaviiruse vastu võidelda.

Professor Irja Lutsar tunnistab, et prantslaste mõte on hea. «Sellel on iva sees. Ka meil on immuniseerimiskomitees lähipäevil plaanis põdenute vaktsineerimist arutada ja ka meie mõte on prantslastega samas suunas liikunud,» kinnitab ta.