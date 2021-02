TÜ uuringust selgus süljetesti usaldusväärsus koroonaviiruse tuvastamiseks

Tartu Ülikooli rahvatervishoiu teadur ja Covid-19 seireuuringu eestvedaja Mikk Jürisson selgitas, et uuringu teises etapis uuriti kahes töö- ja koolikollektiivis, kas inimesed saavad proovi võtmisega iseseisvalt hakkama ning see sai valdavas osas positiivset kinnitust, ka uuringusse kaasatud 1.–6. klassi laste poolt. «Lapsed võtsid proovi iseseisvalt või vanema abiga, toetudes seejuures juhendile või õppevideole. Üle poolte lastest arvas, et süljeproovi võtmine oli kerge ja vajadusel nad teeksid seda uuesti,» lisas Jürisson.

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnul on süljeproov koroonaviiruse testimiseks mugav ja kasutajasõbralik, kuid ametliku proovivõtmise meetodina seda veel ei kasutata. Terviseameti seisukohast on oluline, et proovivõtu meetodi tundlikkus oleks valideeritud, proove analüüsiks akrediteeritud meditsiinilabor ja andmeid edastaks tervishoiuteenuse osutaja. Kui kõik kriteeriumid on täidetud, saab ka süljetesti diagnostilisel eesmärgil kasutada. Härma lisas, et kindlasti on oluline eristada kolme võimalikku proovivõtmise meetodit – testi võtmine ninaneelust, süljest ning täna välja öeldud kurguloputusvedeliku proovist.