Perearst Karmen Joller: ka mina olen koroonaviirusest ja piirangutest väga väsinud

Doktor Joller ütleb, et on elu jooksul õppinud seda, et rasketel ja väsitavatel aegadel tuleb leida, mille eest tänulik olla. Ta mõtiskleb, kas praegune kriis on kriis, milles ta tahaks elada ja loetleb asju, mille üle tasub hetkel tänulik olla.

«Erialaselt on olnud põnev ja hariv aeg,» kinnitab ta, kuid lisab, et kui arstil on huvitav, siis see on patsientidele tegelikult halb enne.

«Ma olen tänulik, et see viirus on säästnud lapsi. Ma ei kujutaks ette, mida tähendab elada hirmus, et mu lapsed võivad raskelt haigestuda ja eluks ajaks invaliidistuda või hoopis surra nagu näiteks 1950. aastate poliomüeliidiepieemia ajal. Ja näha siis sotsiaalmeedias pilte ja lugusid kannatavatest lastest või hoopis järelehüüdeid.»

«Ma olen tänulik, et meil on vaktsiin, mis aeglaselt aga kindlalt tüürib pandeemiat lõpu suunas. Paar aastat pinget siiski ilmselt veel on, aga pinge väheneb järjest,» jätkab perearst. «Ma olen tänulik, et meil ei ole sõda. On kõigest pandeemia, mille foonil me elame siiski veel üsna normaalset elu. Introvertsemad meist elavad täiesti tavalist elu.»

«Ühesõnaga, palun, võtame end kokku. Pidutseme pereringis, kohtume vaid töökaaslastega ja lastel ei luba sõpradega hängimas käia. Teeme seda kõike selleks, et lapsed ei peaks jälle koduõppele minema, et kinod-teatrid saaksid jääda avatuks ja et võiksime ka edaspidi restoranis söömas käia. Need on küll riismed meie endisest igapäevaelust, aga asi seegi,» usub doktor Joller.

«Ja mis kõige olulisem - kellele pakutakse vaktsiini, võtke vastu! Iga vaktsineeritu on pisike kivi suures müüris, mille me koroonaviiruse ette ehitame,» paneb ta inimestele südamele.