Laps närib küüsi, imeb pöialt, krigistab hambaid, hingab suu kaudu – müofunktsionaalsest teraapiast saab abi

Müofunktsionaalne teraapia pole siiski uus suund meditsiinis, sest see on tihedalt seotud ortodontilise raviga. Juba kümneid aastaid on see aidanud lapsi ja ka täiskasvanuid enam kui 100 riigis. Tõsi, võrreldes näiteks Ameerika või teiste suuremate Euroopa riikidega, pole see Eestis veel nii hästi arenenud, kuid huvi ja selge vajadus sellise teraapialiigi vastu on suur. Ainuüksi viimase kolme aastaga on Tallinna Hambapolikliinikus teraapia läbinud 180 patsienti, kellest suurem hulk on olnud lapsed, kuid leidub ka täiskasvanuid.

Milliste probleemida korral saab müofunktsionaalsest teraapiast abi?

Müofunktsionaalne häire tähendab seda, kui probleeme esineb näo- ja suupiirkonna ja lihastes töös. Lihtsustatult, kui lapsevanemale tundub, et lapse hingamisega, kõnega, mälumisega, neelamisega, miimikaga ja imemisega on midagi valesti, tuleks pöörduda spetsialisti poole.

Müofunktsionaalsete häiretega tegeleva terapeudi Jekaterina Vorontsova sõnu on kõige levinumaks näo- ja suupiirkonna lihaskonna probleemiks avatud suu, mis tavaliselt tähendab, et laps hingab valdavalt vaid suu kaudu ning tavaliselt toob see endaga kaasa ka keele vale asendi. Suuhingajatel asub keel üldjuhul, kas suu põhjas või hammaste vahel ning selletõttu võib olla häiritud kõne. See võib muuta ka hambumust, kuna keel lükkab hambaid valesse asendisse ning probleemi eiramisel või tähelepanuta jätmisel deformeerub hambakaar.

Lisaks sellele, et valed oraalsed harjumused mõjuvad negatiivselt hambumusele, halvendab see ka üldtervist. Näiteks on suu kaudu hingavate inimeste rüht halvem, suu limaskest on kuiv ja sellest võib tekkida hambakaaries või veritsevad igemed. Loomulikult on hingamisraskuste tõttu tihti häiritud inimese uni.

Vorontsova rõhutab, et teraapiasse tuleks kindlasti pöörduda nii lastel kui täiskasvanutel, kelle ninahingamine on takistatud, hingamine toimub suukaudselt ja valju häälega, öösiti on kuulda norskamist ning hommikul ärgates on suu- ja ninaõõs kuiv. Probleem on eriti tõsine, kui lapsel esineb mõni loetletud probleem ja ta väsib pärast ärkamist kiiresti. Samuti tuleb spetsialistilt abi küsida, kui inimene ei saa närida ja neelata toitu ilma, et sellega ei kaasneks grimasse, ebamugavustunnet (naksud) või valu alalõua piirkonnas.

Kui kaua kestab ravi?