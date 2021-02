Ravimata jäänud hambaprobleem mõjutab kogu organismi

Me kõik ju teame, et hambaid tuleb pesta vähemalt kaks korda päevas — nii on seda juba lapsena meile õpetatud. Pasta võiks sisaldada fluoriidi ning lisaks hammaste pesule on oluline hambavahesid ka hambaniidiga puhastada, kuna harjamisega ei pruugi neile ligi pääseda. Toituda tuleb tervislikult, vältida võiks söögikordade vahel näksimisi, janu korral juua vett ja nii edasi. Teinekord sellest kõigest aga ei piisa ja auk tekib ikkagi. Miks?

Hambakaaries on mitmeteguriline haigus, mis tähendab seda, et hamba kõvakoe kahjustuse tekkimiseks peavad samaaegselt esinema vähemalt 3 tegurit:

1. Hammaste pinnal peab esinema piisavalt palju pisikuid;

2. Neid pisikuid peab võimalikult sageli toitma;

3. Hamba kõvakude peab olema kaariesele vastuvõtlik ehk fluoriidiga tugevdamata.

Seega, kui hambaid halvasti pesta, jäävad suhu toidujäägid. Neist tekib omakorda hamba pinnale katt ehk kleepuv pisikute ladestus. Suhkrut süües toodavad katupisikud elutegevuse käigus neist happeid, mis söövitavad hambaemaili. Korduvate happerünnakute järel hambaemail laguneb ning hambasse tekibki auk.

Kas hambaauk võib ise paraneda?

Algjärgus kaariesekahjustuse areng võib peatuda, kui muuta oma igapäevaseid harjumusi, kasutada fluoriidi, teostada õiget suuhooldust ning hoida oma toidukordade vahel vähemalt kolmetunnist vahet. Et aga sellistest kaariesekahjustustest suuremaid auke ei areneks, on kõige mõistlikum hambaarstile minna.

Hambaarsti ei pea kartma

Sageli tuntakse hambaarstil käimise ees hirmu, sest tõenäoliselt on meeles mõni valulikum kogemus. Tänapäevaste anesteesia võimalustega on kõik protseduurid aga täiesti valutud, ehkki sõltuvalt protseduurist võib hammas pärast paar päeva tundlik või veidi valulik olla. Et aga ennetada selliseid olukordi, kus hambaarstini jõutakse juba väga tugevate valudega, on oluline regulaarselt hambaarsti külastada. Täiskasvanud võiksid hambaarsti juures käia vähemalt korra aastas, lapsed kaks korda.

Paraku jõutakse sageli hambaarstile juba tõsisemate ja kaugele arenenud muredega. See võib tähendada aga kuhjuvaid probleeme, mis omakorda tooksid endaga kaasa suured ravikulud.

Mida ravimata hambaprobleem meile teeb?

Sellele ei mõelda kuigi sageli, kuid ravimata jäänud hambaprobleemid mõjutavad ka meie üldist tervist. Hambaid ümbritseva kinnituskoe pind on tegelikult suurem, kui me arvata oskame. Seda võib võrrelda koguni inimese peopesa suurusega. Pikaaegne põletik nii suures pinnas tõstab oluliselt põletikuriski terves organismis. Mitmed uuringud on näidanud, et välja ravimata igemehaigustega patsientidel on suurem südamerabanduse ja insuldi oht. Lisaks sellele raskendab see ka juba olemasoleva haiguse kulgu ning võib muutuda ka verepilt — tõusevad põletikunäitajad ja kolesterool.

Kui märkad hammaste pesemisel verd, võib see märku anda sellest, et Sul on periodontiit ehk igemepõletik ning tasuks nõu pidada oma hambaarstiga, kes vaatab üle Sinu igemete seisukorra ning suunab Su vajadusel parodontoloogi vastuvõtule.

Maxilla Hambakliinik on üks Eesti vanimaid hambaraviteenuseid pakkuv eraettevõte ja kliinikusse oled oodatud kogu perega. Maxilla Hambakliinikutes on sõlmitud Eesti Haigekassaga järgnevad lepingud: alla 19-aastaste hambaravi leping, täiskasvanute hambaravihüvitise leping ning proteesihüvitise leping. Kliinik pakub järgnevaid teenuseid: