«Vastab tõele, et patsiendid pidid minema kümneks minutiks õue, kuna kiirabi tõi haiglasse SARS-CoV-2 positiivse haige,» ütles ITK erakorralise meditsiini keskuse juhataja dr Märt Põlluveer. «Kiirabi informeeris haiglat sellest ette ja patsientide kaitseks pidid EMOs ootajad väljuma, et mitte olla SARS haigega lähikontaktis. See oli patsientide kaitseks. Usun, et kümme minutit õues olemist on kergem, kui kaks nädalat rasket haigust põdeda,» lisas ta.