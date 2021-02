iSmile.ee 8 säravat põhjust hambaid valgendada

1.Esmamulje on oluline – inimestele meeldib valge naeratus

Teaduslikult on tõestatud, et inimestega kohtudes on teie naeratus üks peamisi omadusi, mis inimesi teie poole tõmbab ning tekitab neis teie vastu ka rohkem usaldust.

Kuna kvaliteetne naeratus on teiste jaoks oluline, võite eeldada, et teil on palju lihtsam tööl head muljet jätta ja ehk ka tulevaste partneritega lihtsam kohtuda. Samuti võite olla kindel, et teie välimus avaldab nende kohtumiste ajal positiivset mõju!

2.Tõsine enesekindluse plahvatus

Säravam naeratus tähendab säravamat sind. Valdav enamus inimesi seob olulise osa oma väärtusest oma välimusega.

Eks meile kõigile meeldib vaadata peeglisse, naeratada ja näha säravvalgeid hambaid. Teie ja teie valge naeratus mõjuvad ka teistele positiivselt ning läbi kõige selle tõuseb ka teie enesekindlus.

3.Teie suuhügieen ja hammaste tervis paraneb

Suu tervis peaks olema iga inimese jaoks prioriteet ja hammaste valgendamine on selle osa. Hea suuhügieen on teie laiema tervise seisukohalt ülimalt tähtis. Suu halb tervis võib hilisemas elus põhjustada hulgaliselt probleeme.

Hambaid valgendades eemaldate hammastelt plekid viisil, mis võimaldab neil tugevneda ja tervemaks saada. Kindlasti on oluline ka süüa õigesti, sest vitamiinid aitavad kaasa teie hammaste ja suu tervisele.

4.Kodune hammaste valgendamine on kiire ja efektiivne

Paljud kosmeetilised protseduurid nõuavad kasu nägemiseks palju aega ja pühendumist. Kodune hammaste valgendamine tänapäeval on väga efektiivne, taskukohane ja kiire.

Beaming White on üks maailma juhtivamaid hambavalgendus toodete tootjaid ning nende kodune hammaste valgenduskomplekt, mille leiate iSmile.ee poest müügilt, annab tulemuse juba 60 minutiga! Seda protsessi võiks korrata paar korda aastas – olenevalt sellest, kui palju te tarbite toitu ja jooki, mis plekitab teie hambaid!

5.Hammaste valgendamine on 100% ohutu

Kui kaalute hammaste valgendamist siis valige kodune hammaste valgendamine, mis on täiesti ohutu. Hambaarsti juures valgendus on väga hea tulemusega, kuid enamikel inimestel ei ole vaja nii sügavat valgendust ning ka hind on sellel tavaliselt €400-€500.

Pange kindlasti tähele, et ostate usaldusväärselt müüjalt ning ei telli kaupa ise Hiinast või väljaspoolt Euroopa Liitu. Enamik tooted, mis tulevad väljaspoolt ei ole teie tervise jaoks ohutud!

6.Eriline sündmus tulekul? Pildistamine?

Sellisel juhul peab peeglist vastu vaatama parim sina! Valged hambad piltidel jäävad väga ilusad ning aastaid hiljem on neid hea vaadata ja meenutada!

7.Vaimne tervis on hilisemas tulevikus parem

Halb suuhügieen ning selle poolt põhjustatud haigused on teaduslikult seostatud vaimse tervise halvenemisega vanemas eas. Halb suuhügieen võib hilisemas elus põhjustada mitmeid kognitiivseid probleeme ja haigusi.

Samuti, kui te tunnete stressi oma hammaste või suuhügieeni tõttu võib see tekitada vaimse tervise probleeme. Kui hambad on valged ja enesekindlus särab, võite eeldada, et stress langeb ja annate endale parima võimaluse olla eluga rahul ja õnnelik!

8.Sa näed noorem välja!

Lihtne ja loogiline põhjus. Kõik me naised tahame nooremad välja näha, kortse lükata edasi kaugemasse tulevikku ning nautida siledat nahka.

Valgete hammastega on täpselt sama lugu – õnneks on tänapäeval võimalik hoida oma hambad säravvalgena igavesti!